Форум свободной России в этом году проходит в режиме онлайн: какие темы и участники?

20 и 21 ноября 2020 состоится 9-й Форум свободной России — конференция крупнейшей платформы российской оппозиции. Мероприятие пройдет в режиме онлайн. До пандемии традиционным местом проведения форума был Вильнюс, куда из России и других стран приезжали его участники.

В работе девятого Форума заняты более 60 спикеров, среди которых известные российские и зарубежные эксперты, политики, гражданские активисты, писатели экономисты и журналисты: Владислав Иноземцев, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Елена Лукьянова, Леонид Невзлин, Геннадий Гудков, Андрей Санников, Андрей Пионтковский, Александр Морозов, Андрей Илларионов, Марат Гельман, Михаил Крутихин, Тарас Березовец, Евгения Чирикова, Дмитрий Некрасов, Аркадий Дубнов, Андрей Солдатов, Ольга Романова, Лев Пономарев, Василий Гатов, Игорь Эйдман и другие, сообщают организаторы Форума.

Прямая трансляция форма доступна и на нашем сайте.

Основными темами 9-го Форума станут:

1. Конституционное переформатирование режима: предварительные итоги и перспективы.

2. Уроки беларуского сопротивления для российской оппозиции.

3. Внешнеполитическая стратегия Кремля в современных условиях.

4. Роковой 2020: социально-экономические последствия пандемии.

5. Минные поля постсоветского пространства.

6. Репрессивные практики путинского режима.

7. Методы противодействия гибридным технологиям Кремля на Западе.

8. Право на восстание: перспективы ненасильственных революций.

9. Можно ли возродить федерализм в России?

Наряду с проведением тематических секций состоится голосование по включению новых фигурантов в "Список Путина", пройдут несколько рабочих групп.

В рамках Форума состоится онлайн выставка "Белорусское искусство протеста".

Мероприятие пройдет в привычном открытом формате. Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Список гостей и тематических секций, а также вся организационная информация будут постоянно обновляться. За ходом форума, дискуссиями можно следить в режиме онлайн.

Программа 9-го Форума свободной России. 20 ноября 2020, Вильнюс

10-00 Открытие 9-го Форума свободной России.

10-00 — 10-30 Вступительная речь — Г. Каспаров

10-30 -11-45 Конституционное переформатирование режима: предварительные итоги и перспективы

Спикеры: Е. Лукьянова – доктор юридических наук, профессор Свободного университета; Л. Гозман – политик; И. Яковенко – журналист, социолог; А. Кынев – политолог; И. Преображенский – политолог, публицист

Модератор: П. Ивлев – адвокат, исполнительный директор КРЕС Полишкола; (Нью-Йорк)

12-00 — 13-15 Право на восстание: перспективы ненасильственных революций

Спикеры: А. Илларионов – экономист, публицист; Е. Галкина – политический аналитик, доктор исторических наук; И. Эйдман – социолог, публицист; А. Окара – политтехнолог, политический философ; Г. Гудков — оппозиционный политик, депутат Государственной Думы III, IV созывов

Модератор: Иван Тютрин – политик, сооснователь Форума свободной России

13-30 — 14-45 Репрессивные практики путинского режима

Спикеры: О. Романова – директор фонда «Русь сидящая»; Л. Пономарев – правозащитник; С. Давидис – руководитель Программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал»; Михаил Пулин – заместитель руководителя «Движения националистов», представитель Ассоциации народного сопротивления, бывший политзаключенный; Иван Асташин – публицист, бывший политзаключенный

Модератор: Д. Константинов – руководитель «Русского Европейского Движения» (Литва), бывший политзаключенный

14-45 — 15-30 Онлайн выставка «Беларусское искусство протеста»

Ведущий: М. Гельман – галерист, публицист, арт-менеджер

15-30 — 16- 45 Роковой 2020: социально-экономические последствия пандемии

Спикеры: С. Гуриев – профессор экономики, Sciences Po, Париж; А. Илларионов – экономист, публицист; В. Иноземцев – экономист, публицист; М. Крутихин – аналитик нефтегазовой отрасли; Д. Некрасов – политик, экономист

Модератор: К. Эггерт – журналист, публицист, политический обозреватель

17-00 — 18-30 Внешнеполитическая стратегия Кремля в современных условиях.

Спикеры: А. Морозов – политолог, научный сотрудник BNAC (Карлов университет, Прага); И. Пономарев – политик, депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов; Т. Березовец – политолог, журналист (Украина); В. Гатов – приглашенный научный сотрудник Анненбергской школы коммуникаций Университета Южной Калифорнии; С. Вессье — французский политолог, доктор политических наук, профессор

Модератор: В. Денисенко – доктор социальных наук, преподаватель Вильнюсского университета

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