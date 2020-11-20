Погода: в Литву идет циклон, прогнозируют и мокрый снег и снег

В пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание.

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах прогнозируют небольшие осадки: на смену дождю придет мокрый снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, местами его порывы достигнут 15–18 м/с. Днем будет всего 2–7 градусов тепла, теплее будет у моря.

В субботу Литва ненадолго окажется в зоне высокого давления. В начале ночи местами выпадет мокрый снег, потом станет суше, количество осадков уменьшится, ветер успокоится. Во многих районах будет 0–3 градуса мороза, во влажных местах ожидается гололед. На западе будет чуть выше нуля, на взморье 3–5 градусов тепла. Днем будет светло и сухо, только на западе сильный ветер покажет приближение Атлантического циклона. Вечером порывы ветра усилятся до 15–18 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.

В воскресенье циклон покажет себя во всей красе. Ночью осадки пройдут повсюду: будет и снег, и снег с дождем, а после теплого атмосферного фронта – дождь. На востоке выпадет больше всего снега, а дождь туда придет позже всего. Днем дождь уже охватит всю Литву. На севере после обеда появится солнце. Порывы ветра местами достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла, заморозки возможны разве что на востоке. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов.

В понедельник на погоду все еще будет влиять циклон. Будет дуть сильный ветер. На западе и у моря порывы достигнут 15–19 м/с. Ночью время от времени пройдут дожди, но будет тепло - 2–7 градусов выше нуля. Днем осадков будет больше, а температура составит 4–9 градусов тепла.

Во вторник ночью местами еще возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром будет 1–6 градусов тепла. Днем ненадолго усилится зона высокого давления, поэтому вероятность дождя будет невелика, ветер успокоится, появится солнце. Днем будет 4–9 градусов тепла.

В среду новый циклон снова принесет осадки, усилится ветер, но особого холода не будет.

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