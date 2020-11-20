Декларирование показаний счетчика и оплата услуг после выбора поставщика

Литва отказывается от монополии в сфере поставок электроэнергии, потребители подписывают соглашения с независимыми поставщиками. Время перемен обычно сопровождается массой вопросов, включая вопрос, что делать после подписания договора с новым поставщиком.

По словам директора Службы услуг "Оператора по распределению электроэнергии" (Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдаса Радвилы, специалистов компании часто спрашивают, что меняется после подписания договора с независимым поставщиком в сфере декларации показаний счетчиков и оплаты счетов.

"Важно - общий порядок не изменится. После подписания договора порядок декларации показаний и оплата услуги останутся прежними, только на другом сайте – на сайте нового поставщика услуги или на созданной им платформе, или в месте физической оплаты счета", – сказал Радвила.

На платформу поставщика перейдет как оплата счетов, так и декларация показаний, а функциональность услуги будет зависеть от созданной поставщиком инфраструктуры.

Радвила отметил, что в каждом случае способ декларации показаний и оплата счета будут оговариваться в заключенном с клиентом договоре.

"Если на момент подписания договора у поставщика еще не будет базы для декларации показаний, то жители смогут это по-прежнему делать на сайте ESO, а ы передадим данные поставщику", – сказал он.

Один договор – один счет

осле подписания соглашения у клиентов будет один договор и на его основе клиент каждый месяц будет платить за электричество новому поставщику. По словам Радвилы, клиентам надо только выбрать наиболее подходящего поставщика, заключить договор - и все.

"После подписания нового договора, старый будет расторгнут автоматически, об этом позаботятся новый поставщик и ESO. Поэтому главное для жителей – активно интересоваться переменами и выбрать наиболее подходящего поставщика", – заметил Радвила.

При смене поставщика не придется внедрять дополнительную инфраструктуру – ни провода, ни счетчики и т.д. Владельцем кабелей и счетчиков по-прежнему остается компания ESO, которая предоставит новым поставщикам возможность использования этой инфраструктуры.

По словам Радвилы, это значит, что даже в многоквартирном доме житель каждой отдельной квартиры может подписать договор с разным поставщиком услуги. Может быть и так, что всем жильцам услуги будут поставлять разные поставщики, поскольку каждый выбирает в соответствии со своими потребностями.

Поставщика выбирают крупные пользователи

Бытовые потребители в три этапа перейдут к частным поставщикам. На первом этапе услугу выбирают пользователи, которые используют больше всего электроэнергии, т.е. те, кто в среднем платить за электричество 60 евро в месяц или использует от 420 и больше киловатт/часов в месяц. Эта группа потребителей должна сделать выбор до 10 декабря.

В будущем государство на этом рынке будет регулировать только какие-то отдельные составляющие цены: плату за передачу электроэнергии, распределение и услугу, отвечающую общественному интересу. Цена на покупку и поставку электроэнергии будет зависеть от конкуренции среди поставщиков услуги и цены на бирже.

Если жители своевременно не выберут поставщика, им эту услугу будет предоставлять гарантийный поставщик.

Подробно о переменах можно узнать на сайте www.pasirinkitetiekeja.lt или по номеру 862655565.

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