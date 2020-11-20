На дорогах Литвы погибли около 15 000 человек: как избежать несчастных случаев?

Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, чаще всего причиной ДТП является превышение скорости или езда на небезопасной скорости. Сколько людей ежегодно гибнет на дорогах, и как этого избежать?

Всемирный день

Не секрет, что в Литве на дорогах ежегодно гибнет около 100 человек. Гибель людей во время ДТП - головная боль всех стран мира.

В 2005 году ООН и ВОЗ, чтобы обратить внимание на эту проблему, приняли резолюцию и обратились к правительствам разных стран с просьбой посвятить каждое третье воскресенье ноября памяти жертв ДТП. Литва переняла эту традицию с 2005 года.

По данным ВОЗ, на Земле ежегодно в ДТП гибнет 1 млн. людей, 50 млн. получают травмы, многие остаются инвалидами. В сутки гибнет около 3000 человек.

По данным Литовской дорожной полиции, в 2019 г. на дорогах Литвы погибли 186 человек. По данным на 10 ноября 2020 года, за 10 месяцев этого года в 2572 ДТП пострадали 2975 человек, еще 135 погибли.

За 30 лет, с 1990 до 2019 г, по данным экспертов, на дорогах Литвы погибли больше 15 000 человек.

Не соблюдают ПДД

По словам главы Литовской дирекции автомобильных дорог Ремигиюса Липкявичюса, во время ДТП важны три звена цепочки – дорога, автомобиль и человек. Но, по его словам, самый главный здесь - человек, от того, насколько он ответственный – зависит безопасность.

"Трудно объяснить, почему у некоторых участников движения нет инстинкта самосохранения, т.е. они не думают, что безответственное поведение может стать причиной несчастья", – сказал Липкявичюс.

Основная причина ДТП – езда на небезопасной скорости и превышение скорости.

Безопасная скорость - это не всегда допустимая скорость, водитель должен оценивать условия на дороге и в зависимости от этого выбирать скорость движения, безопасная скорость всегда ниже допустимой.

Есть и другие причины, по которым в ДТП страдают или гибнут люди.

Они могут быть разными: нарушение правила обгона, несоблюдение безопасного расстояния, несоблюдение правила уступить дорогу тому, кто едет по главной дороге, нарушение правил пересечения переходов, нетрезвое вождение и т.д.

Если обобщить все, становится понятно, что одна из основных причин ДТП – человеческий фактор – несоблюдение ПДД участниками движения, отсутствие сознательности и чувства ответственности.

"Идея – НОЛЬ"

Чтобы уменьшить число жертв ДТП, правительство в этом году утвердило программу безопасности движения на дорогах Литвы. Стратегическая цель этой программы – до 2030 г. снизить количество гибнущих на дорогах на 50%, а основная цель, чтобы к 2050 г. на дорогах Литвы не погиб ни один человек.

Delfi уже писал, что "Идея – НОЛЬ" предусматривает моральные обязательства и стремление государства и общества к тому, чтобы на дорогах никто не пострадал и не погиб.

Призывают вспоминать погибших вместе

Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что по случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий учреждения и организации призывают отметить специальным логотипом NEUŽGESK ("НЕ ПОМЕРКНИ") свои сайты и в этот день уделять особое внимание памяти погибшим в ДТП.

Логотип можно прислать с сайта: https://lakd.lrv.lt/lt/eismo-sauga/akcija-neuzgesk

А физические лица в социальной сети Facebook могут отметить этим логотипом свои фото на профиле. Пользователь социальной сети может ввести в поиске neužgesk и найти специальную рамку для фото.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!