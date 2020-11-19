Опасность фейковых новостей: люди, не защищенные против дезинформации, рискуют оторваться от реальности

Фальшивые новости могут создавать иллюзию альтернативной реальности у тех, кто их читает и слушает. Таким образом, человек, который менее устойчив к дезинформации, отстраняется от действительности. О чем следует знать, чтобы такое не случилось с вами, рассказывает редактор проекта Delfi "Детектора лжи" Айсте Мейдуте, которой приходится бороться с фейковыми новостями каждый день.

Почему фальшивые новости распространяются так быстро

Пандемия обнажила самые разные проблемы – в том числе и открывшийся в социальных сетях ящик Пандоры с фальшивыми новостями. Мир динамичной и легко доступной информации служит прекрасной средой для распространения фейка.

"Истина – мудра, потому и медленна, обдуманна, и на этом пространстве ложь всегда будет на шаг впереди. Единственный способ этого избежать – тренировать правду, и она обязана если не опережать ложь, то хотя бы доходить до людей в более творческой форме.

На службе у фейка состоят самые разные техники, которые с каждым днем совершенствуются. Например, когда приходится взвешивать – я и остальные или я против остальных, противостояние создается там, где его быть в принципе не должно. Если в этой игре поднимаются особенно наболевшие темы, возникает риск, что альтернативная реальность начнет проявляться в крайне конкретных решениях, способных причинить в реальной жизни немало вреда. Именно такую ситуацию мы, например, наблюдаем в случае с активным движением против прививок", – отмечает А. Мейдуте.

Несложно заметить, что большинство фальшивых новостей являются универсальными. Как правило, перед тем, как распространиться в Литве, фейк долетает сюда с других материков, выдергивается из других контекстов, где тоже наделал немало бед.

"Для многих не секрет, что нынешний кризис в сфере здоровья стал и информационным кризисом – увеличился поток фальшивых новостей, связанных с пандемией, мерами, которые применяются в целях предотвращения распространения болезни.

Например, именно тогда, когда создатели вакцины от нового коронавируса приближаются к финишной прямой в ее разработке, мы можем наблюдать, как активизируются противники прививок. Вопросы, связанные со здоровьем, всегда довольно болезненны, человек более восприимчив к ним, настроен более эмоционально, легче поддается влиянию извне, и ответы на вопросы здоровья зачастую ложатся на плечи экспертов в этой области.

Нередкий потребитель информации очень мало знает о своем собственном здоровье, поэтому ложные пророки могут оказывать молниеносное воздействие – менять убеждения, формировать вредоносные модели поведения. В конце концов все это ведет к самодеструкции или, что еще хуже, человек, уверовавший в фейк, сам начинает его распространять", – призывает к более критичному взгляду на доходящую до нас информацию редактор "Детектора лжи".

Никто не защищен от влияния фальшивых новостей

По словам А. Мейдуте, фальшивые новости имеют на редкость обширную аудиторию, и сложно сказать, кто больше подвержен их влиянию, а кто – меньше.

"Хотелось бы заметить, что чаще всего к фейковым новостям более восприимчивы люди с небольшим жизненным опытом или менее образованные, но это – лишь первый сигнал.

Фальшивые новости в наш век технологий достигли невиданного уровня, приобрели новые формы, поэтому совершенно естественно, что людей, которые могут им поддаться, становится все больше.

Главное, нельзя разделять людей на два лагеря – на тех, кто верит в фейк, и тех, кто не верит, потому что именно такую цель преследует пропаганда: разделять и создавать атмосферу недоверия", – отмечает представитель СМИ.

Как говорит А. Мейдуте, никто не защищен от воздействия фальшивых новостей, и события последних месяцев как нельзя лучше это продемонстрировали. Образование, жизненный опыт человека, его положение в обществе – все это совершенно неважно: создателям фейковых новостей. мастерам теорий заговора прекрасно известны слабые места многих из нас. Поэтому крайне важно тренировать критическое мышление, сохранять холодный разум, понимать, что наполненное эмоциями содержание не всегда является достоверным. Чаще всего происходит наоборот – именно на эмоциях так любят играть создатели пропаганды.

По ее мнению, единственный способ помочь людям отличать фейк от истины – повышать устойчивость к последнему, чему могут послужить просвещение и развитие способности критически мыслить, прибегая при этом к максимально разнообразным и оригинальным методам.

Одним из них является игра Get Bad News.

Предложенная Demaskuok.lt новая игра Get Bad News дает возможность познакомиться с наиболее часто используемыми техниками дезинформации: лицедейство, игра на эмоциях, поляризация, теория заговора, дискредитация и троллинг.

Игра интересна тем, что сам игрок отнюдь не является героем – все в ней происходит из перспективы тролля. Поэтому играющему приходится принимать массу неэтичных решений, чтобы повысить свою популярность и увеличить количество подписчиков. Результаты кембриджского исследования говорят о том, что люди, овладевшие этими техниками, легче распознают ложную информацию. Всего после пятнадцати минут в игре доверчивость игроков по отношению к дезинформации снизилась на 21 проц., они стали увереннее отличать настоящие новости от фейка.

По словам редактора "Детектора лжи", истина может обойти ложь только в том случае, если будет проявлять гибкость, значит, здесь нужны творческие и увлекательные решения, которые заставят людей интересоваться ею и не поддаваться на провокации.

Суть игры Get Bad News – стать провокатором, чтобы иметь возможность отличать, когда тебя провоцируют, когда говорят неправду. И это – очень изобретательная форма проявления истины, которую многие с легкостью освоят», – утверждает А. Мейдуте. Игра Get Bad News уже доступна в Литве, Латвии и Эстонии.

Попробовать сыграть можно здесь.

Главное – не рассчитывать на быстрый результат

Конечно, у каждой медали есть и обратная сторона. Эффективность средств изобличения дезинформации оценивать очень сложно. "Зачастую при попытке добраться до истины происходит неприятное столкновение – поверившие в фейк люди активно сопротивляются этой истине, и порой довольно агрессивно. Это происходит по причине существования той самой альтернативной реальности, созданной пропагандистскими ресурсами.

Какие меры в этом случае будут самыми эффективными? Продолжать говорить правду, даже если порой кажется, что это бесполезное занятие. Следующий шаг – искать новые способы донести слово, чтобы оно было услышано Работа с пропагандистским контентом и фейком – кропотливая и медленная, здесь нет легких побед", – делится своими наблюдениями редактор проекта Delfi "Детектора лжи".

Самое трудное для нее в этой работе – не надеяться на быстрые результаты. Говоря о правде, ты неизбежно говоришь и о неправде, значит, какой-то части людей пытаешься объяснить, почему именно они были неправы.

"Никому не нравится быть неправым, поэтому всегда появятся те, кто попытается поднять тебя на смех, найти твои слабые места. Ты словно постоянно находишься под увеличительным стеклом. Все это искупается знанием того, что просвещение, поиски истины – это часть долгого, но стабильного процесса.

Радует то, что по всему миру люди, работающие с пропагандистским контентом, проверкой фактов, объединяются в многочисленные сообщества, обмениваются знаниями и инструментами, поэтому здесь всегда есть куда расти.

Два года назад вместе с журналистами из Латвии и Эстонии я была в США: мы путешествовали по разным штатам, встречались с представителями СМИ, с людьми, работающими с поиском в общедоступных источниках.

Очень интересно было сравнить, как ведется борьба с фальшивыми новостями на другом материке, каким источникам информации больше всего доверяют живущие там люди, поискать точки соприкосновения. Кроме того, я участвовала в программах обучения на тему развития критического мышления, организованных в Словакии, в Брюсселе. В этом году, когда мир вынужден сделать перерыв в сфере путешествий, я участвую в курсах обучения онлайн, где специалисты в своих областях делятся знаниями о нюансах поисковых систем, учат, как еще быстрее и эффективнее искать информацию. Мы учимся друг у друга – и в такой работе это самое большое вознаграждение", – рассказывает о необходимости непрерывного роста в работе с фейком А. Мейдуте.

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