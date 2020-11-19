На Кафедральной площади столицы уже украшают рождественскую елку

На Кафедральной площади столицы уже устанавливают конструкцию главной рождественской елки. Зажжение огней на ней состоится 28 ноября, а на елке на Ратушной площади – 5 декабря, пишет Made in Vilnius.

Рождественские елки будут стоять в Вильнюсе до 7 января. Как и в прошлом году, организаторы пока не сообщают, как будет украшена елка, однако ясно одно, это как и раньше будет металлический каркас и еловые лапы. Кроме того, на елке будет много огней, она будет красочной и современной.

Из-за пандемии и карантина зажжение огней на елке будут транслировать по телевидению.

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