У Медининкского КПП со стороны Беларуси стоят почти 400 грузовиков

В очереди на въезд в Литву со стороны Беларуси стоят почти 400 грузовиков, таковы данные Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Представитель Службы охраны госграницы ЛР Гедрюс Мишутис сказал, что пропускная способность КПП нормальная.

"У нас пока нет официальной информации о каких-либо сбоях, но ситуация такова, что пропускная способность КПП нормальная – около 500 грузовиков проезжают в сутки из Беларуси в Литву. Это нормальное количество, так раньше и было", – сказал Мишутис.

"Ситуация нормальная, а что с их стороны происходит, мы не можем сказать", – прибавил он.

"Движение нормальное, никаких особых препятствий нет, задержек нет, системы работают, сотрудников достаточно. Ситуация обыденная, нормальная", – сказал представитель СОГГ.

Президент Национальной ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас сказал, что очереди на границе Беларуси вызваны тем, что из-за пандемии COVID-19 сократилось количество работников таможни на белорусской стороне.

"Мы получили информацию из Беларуси о том, что из-за COVID-19 Беларусь закрыла 9 КПП с Польшей и Украиной (...). Мы знаем, что количество таможенников в Беларуси уменьшилось. Видно, в системе есть больные, возможно, не хватает работников. По этой причине снижается пропускная способность", – сказал он.

Аустинскас заверил, что очереди связаны с коронавирусом в Беларуси, что "никакой политики тут нет".

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 19 ноября, в 10 ч. сообщил, что у границы с Литвой у въезда в Медининкай стоят 380 тягачей, в Шальчининкай – 200, а в Лаворишкес – 260 тягачей.

Со стороны Литвы в Медининкай стоят 69 тягачей.

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