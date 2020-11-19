Работа из дома – большие счета: должен ли работодатель оплачивать эти расходы

Работающим удаленно работникам работодатель должен предоставить не только компьютер и телефон, но и эргономичный стол, стул, оплатить счета за электроэнергию, интернет. Профсоюзы отмечают, что этого в Литве не наблюдается. Инспекторы Государственной инспекции по труду считают такие требования законными – надо вести переговоры, не забывать об обеденных перерывах, оплате сверхурочной работы или работы в выходные дни. Представители бизнеса считают такие требования непропорциональными: многое они и без того делают, а работающие удаленно экономят на проезде, одежде, расходах на обед, могут лучше распоряжаться своим временем.

Сейчас во время карантина работники госсектора работают на дому, за исключением тех случаев. когда они должны приезжать на работу. Такие же рекомендации действуют и для частных компаний, поэтому многие работодатели отправляют работников на удаленку.

Но не все работающие на дому довольны условиями труда – возникает вопрос, как следует такую работу организовать, за что отвечает работодатель, а за что работник, отмечает председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

"Раньше никто не предполагал, что так много людей будет работать на дому. Вот у работников возникают вопросы – должны ли работодатели компенсировать за электричество, воду, использование рабочего стола, интернет, компьютер и т.д.", – сказала она.

В законе есть общие распоряжения – работодатели должны обеспечить безопасные условия труда и необходимое для работы оснащение, но никаких подробных разъяснений нет.

"Это особенно актуально для офисных работников, работающих у компьютеров. Конечно, в таком случае работодатель должен предоставить компьютер, телефон, интернет, бумагу, ручку – все, что нужно работнику. А как быть с коммунальной платой, арендой помещения и др. - об этом в законах не говорится. В Европе эти расходы погашает сам работник", – сказала Ругинене, заметив, что в результате работодатели экономят.

"Они могут не арендовать офис, не покупать кофе, воду, сахар, конфеты, на всем этом можно экономить", – пояснила она.

Есть еще одна проблема при работе на дому – стирается грань между режимом отдыха и работы.

"Если в офис приходишь в 8 и уходишь в 17, то все ясно, и начальник знает, что после работы звонить неэтично, разве что речь идет об очень важном деле. А когда работаешь дома, все по отдельности планируют график работы, одним лучше работается с утра, другим вечером, получается, что коллеги звонят, когда хотят, в результате и в выходные люди работают", – сказала Ругинене.

"Всем должно быть ясно, что обеденный перерыв есть и у тех, кто работает дома, и режим работы-отдыха должен существовать. Скажу по опыту – уходят люди на удаленку, если не справляются со временем, начинается переутомление, перегорание, поскольку происходит смещение времени", – продолжила она.

Представитель ГИТ Шарунас Орлавичюс сказал, что ожидания работников в связи с компенсацией расходов - законны, об этом надо говорить с работодателем.

"Работающим удаленно работодатель должен обеспечить все необходимые средства. Если это компьютер - компьютер, телефон. Но иногда у работника дома не бывает рабочего стола, стула – работодатель и об этом должен позаботиться. Может, из офиса привезти, чтобы работнику было удобно работать", – сказал Орлавичюс.

Что касается оплаты электроэнергии, воды, интернета, то тут все было бы законно, если это используется для работы, а не для личных целей.

"Работодатель мог бы установить компенсационный механизм. Понятно, что каждому в дом работодатель не проведет свой интернет и электричество – но работнику стоило бы платить компенсацию. Или если человек работает на своем компьютере – тоже должна быть какая-то компенсация. Такое требование было бы законным", – сказал представитель ГИТ.

Орлавичюс акцентировал, что даже работающие удаленно, не позже чем через 5 ч. с начала работы должные делать перерыв на обед.

Представителей бизнеса такие требования удивляют – они уверяют, что удаленная работа приносит работникам больше пользы, чем ущерба.

"Я еще не слышала, чтобы кто-то жаловался, что работает из дома и требует компенсаций. Компьютер – это нормально, он бывает из офиса. Когда понимаешь, что тебе создают гибкие условия труда, многие ли будут просить компенсации каких-то расходов", – сказала исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене.

Она заметила, что работники экономят на дороге, не покупают обед в кафе, меньше тратят на одежду.

"Такие вопросы должны обсудить в коллективе - кому и что компенсируют или нет. Логика в этом есть, но с другой стороны, работа на дому - это и экономия, не только расходы", – сказала Скирене.

Пресс-секретарь Infobalt Паулюс Якутавичюс сказал, что в сфере ИТ не работники обычно чего-то требуют, а сами работодатели выступают с предложениями.

"Как-то в нашем секторе вопрос оплаты коммунальных услуг не возникает, а интернет дома - само собой разумеющееся дело. Компании поступают по-разному. Чаще помогают оборудовать офис на дому – работники берут стулья, мониторы. Проблема в то что в рамках налогообложения это считается доход натурой, компании должны за это платить такие же налоги, как с зарплаты", – заметил Якутавичюс.

Он сказал, что были случаи, когда работникам дарили такие средства, но потом компании приходилось платить налоги "Содре" и ГНИ.

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