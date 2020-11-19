Литва выделит на создание вакцины от коронавируса еще 2,5 млн евро

Литва на создание вакцины от коронавируса выделить дополнительно 2,5 млн евро, решило в среду завершающее работу правительство Саулюса Сквернялиса.

Намечено, что 2,5 млн евро будут переведены в Фонд срочной помощи (ESI), который предназначен для создания вакцины от коронавируса.

Средства по предложению Министерства финансов выделены из взятых в кредит от имени государства средств.

По утверждению Министерства здравоохранения, этот вклад будет внесен как помощь потенциальным производителям вакцины от коронавируса.

"Большинство стран одобрили более широкому портфелю вакцин-кандидатов, чьи разработчики получат помощь от ESI. Вакцины-кандидаты создаются при помощи разных технологических методов. Целью является увеличение вероятности создания вакцины от коронавируса как можно скорее", - заявил Минздрав.

Еврокомиссия информировала, что из общего бюджета фонда ESI около 2,1 млрд евро уже выделено на создание вакцин, однако при запросе о дополнительном взносе, правительство уже информировало ЕК о том, что согласно выделить средства.

Литва с другими странами также принимает участие в предварительных закупках Еврокомиссии нескольких производителей вакцин. Максимальная называемая сумма, которую Литве придется заплатить за вакцины - около 125 млн евро.

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