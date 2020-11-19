Из-за равнодушия врачей в больнице скончалась 18-летняя девушка

Из-за равнодушия и халатности врачей в Мариямпольской больнице скончалась 18-летняя девушка: пациентку, доставленную в тяжелом состоянии три дня не осматривали, а когда она впала в кому, уже ничто не помогло.

"Из-за неожиданной и непрогнозируемой смерти единственной дочери родители пережили большое горе, ухудшилось здоровье матери, ей пришлось обращаться за помощью к психологам, – объявил Литовский апелляционный суд. – Из-за нарушения основополагающего права на жизнь в результате смерти дочери было нарушено право на семью, которое защищается в соответствии с 38 ст. Конституции. Из-за смерти единственной дочери жизнь семьи полностью изменилась, были разрушены ожидания, связанные с будущим ребенка, а также право на полноценную семью".

Родители покойной девушки подали в суд на Мариямпольскую больницу, суд постановил, что больница должна выплатить им 50 000 евро и еще 30 000 евро им ранее выплатила страховая компания, в которой больница застраховала своих пациентов от несчастных случаев. Это была максимальная сумма страховки. Судьи ЛАС изменили постановление Каунасского окружного суда, который присудил семье всего 30 000 евро.

Согласно материалам дела, 15 февраля 2018 г. в больницу из дома доставили 18-летнюю жительницу Мариямполе, которая несколько раз падала в обморок, теряла сознание. До этого она жаловалась на боль в горле и кашель.

В приемном отделении ей назначили рентген, но во время процедуры девушка потеряла сознание. Поскольку "анализ крови ничего плохого не показывал", а в результате рентгена установили бронхит, девушку собирались отправить лечиться домой, однако ей снова стало хуже, и ее оставили для наблюдения в стационаре. Осмотревший ее терапевт назначил антибиотики.

"С 16 по 19 февраля 2018 г. врачи к девушке не приходили, – сказано в решении суда. – Рано утром (6.30 ч.) 19 февраля пациентке стало плохо, она впала в кому, и в тот же день скончалась".

Позже выяснилось, что причиной смерти был обструктивный шок, вызванный массивной тромбоэмболи́ей легочных артерий.

Комиссия Минздрава по установлению нанесенного пациенту ущерба констатировала, что персонал больницы не проявил достаточно внимания, не приложил максимум усилий для выявления реального диагноза и лечения болезни, что спасло бы девушке жизнь.

"Жизнь нашей дочери могли спасти несколько простых специфических анализов, которые показали бы угрозу тромбоэмболи́и", – сказали родители покойной, заметив, что если устанавливают диагноз вероятность летального исхода составляет всего 2-8%.

Суд согласился с такой позицией пострадавших, но заметил, что моральный ущерб был нанесен непреднамеренно.

По данным суда, работники Мариямпольской больницы не использовали все имевшиеся у них возможности для выявления реального состояния здоровья пациентки, что могло повысить ее шанс на выздоровление.

Представители больницы не соглашались с иском, заявили, что суд присудил родителям слушком большой ущерб и таким образом формирует порочную практику - присуждает пострадавшим больше, чем полагается по договору со страховой компанией.

Родители покойной заметили, что представители больницы до сих пор не извинились перед ними, а руководство больницы на это ответило, что передало соболезнования и извинения вместе с ответом на заявление о выплате ущерба.

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