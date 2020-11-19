Неизвестные выбросили в поле в Кедайняйском районе старую резину

Фермер Каролис Шмичельскис из Кедайняйского района в понедельник нашел в поле выброшенную старую резину, пишет портал rinkosaikste.lt. Он сказал: "Так себя ведут обезьяны, а не люди".

Шмигельскис рассказал, что нашел их в поле сразу же за пределами деревни Келеришкяй.

"Нашел их сегодня утром на своей территории. Даже не знаю, что делать, но думаю, самому придется их собирать. Не знаю, стоит ли искать виноватых, все равно никто ничего не скажет", – заметил разочарованный фермер.

Это не первый случай в этом году, когда в пределах деревни Келеришкяй выбрасывают старую резину. В марте около соседней деревни Швянтонишкис рабочие приехали обрезать деревья и увидели, что поля у дороги забросаны старыми покрышками. Всего рабочие насчитали больше 200 штук.

Если покрышки выброшены на частной земле, то убирать их придется хозяину земли, а если на государственной - муниципалитету.

"Мы собираем эту резину. Жаль, что есть люди, которые так поступают. Если кто-то располагает какой-то информацией, просьба обращаться в муниципалитет. Только вместе мы можем пресечь такие грубые случаи загрязнения природы", – сказал инженер муниципалитета Витаутас Петрайтис.

Сейчас жители Кедайняйского района могут бесплатно сдавать крупногабаритный мусор на Забелишкской свалке, а строительный мусор - на специальных площадках в городе. Туда же можно привозить и резину.

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