Жуткое и загадочное ДТП в Вильнюсском районе: погибла водитель автомобиля

18 ноября, в 17.20 ч., поступило сообщение о ДТП в Вильнюсском районе, в пределах деревни Тумосай: съехал автомобиль Kia, водитель каким-то образом оказалась под колесом автомобиля.

По словам пожарных-спасателей, женщина находилась под колесом автомобиля. По имеющимся данным, автомобиль не перевернулся, поэтому непонятно, как женщина оказалась под колесом. Пожарные освободили ее, пытались реанимировать, затем передали в руки врачей.

Врачи реанимировали женщину (1974 г.р.), но спасти ее не удалось, она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!