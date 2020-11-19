Бомба из дезинформации и манипуляции о коронавирусе на поверку оказалась "пшиком"

Настоящая бомба из ложных заявлений, фактов и манипуляций направлена на пользователей социальных сетей, чтобы убеждать в том, что коронавирус - не является опасной болезнью, а для выздоровления достаточно принимать в больших дозах аспирин.

Видео с подобным содержанием объединяет сразу нескольких распространенных и недоказанных анти-коронавирусных теорий. В самом начале его авторы ссылаются на результаты исследований одного из ведущих немецких вирусологов, профессора Боннского университета, директора института вирусологии Хендрика Штрека (Hendrik Streeck).

По их словам, Хендрик Штрек вместе со своими коллегами установил, что коронавирус не является жизнеспособным на поверхностях, а люди чаще всего заражаются на танцах, вечеринках и на праздниках с большим количеством гостей. Как утверждают авторы видео, ссылаясь на слова Хендрика Штрека, заразиться в парикмахерской или магазине одежды невозможно, поэтому, опять-таки, по их словам, вирусолог и недоумевает, “почему супермаркетам можно работать, а парикмахерским и магазинам – нет”.

Бомба из дезинформации и манипуляции о коронавирусе Foto: Ekrano nuotr.





После проверки утвержжений выяснилось, что авторы видео исказили заявления ученого из Германии. Так в своем интервью для германского новостного агентства Deutsche Welle и для британского издания The Telegraph Штрек заявил: "в исследовании, проведенном в округе Хайнсберг (на западе Германии неподалеку от Дюссельдорфа – Ред.), мы выяснили, что вирус как минимум в четыре раза опасней, чем сезонный грипп. Конечно же, всегда результаты исследования зависят от популяции, в которой оно проводится. В любом случае, этот вирус нужно воспринимать всерьез, но не стоит чрезмерно драматизировать". В следующей части интервью Штрек продолжает: "Люди меньше заражаются благодаря социальному дистанцированию, и они болеют в менее тяжелой форме. Гигиена и такие меры, как маски, снизили вирусную нагрузку. У нас есть исследования, свидетельствующие об этом и в отношении других вирусов".

В отличии от того, что пытаются ему приписать авторы видео, на самом деле Хендрик Штрек утверждает, что "хотя большие собрания в закрытых помещениях увеличивают распространение, но посещение магазинов или парикмахерских – это управляемый уровень риска" (что не исключает возможность в них заразиться – Ред.).

Дальше авторы продолжают попытки манипуляции и заявляют, что:

1) Во всем мире в борьбе с Ковид-19 допущена серьезная диагностическая ошибка: ,"как установили итальянские ученые, страшная болезнь - не пневмония, люди умирают от диффузного тромбоза вен, в связи с этим протоколы лечения коронавирусных пациентов в Италии были срочно изменены, наряду с противовирусными препаратами стали использовать антикоагулянты";

2) Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны;

3) Впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 миллиграммов, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась как будто у них и не было никаких симптомов.

4) Патологоанатомы из Италии после вскрытия 50 тел обнаружили, что это не совсем пневмония, так вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует эндотелиальный тромбоз сосудов.

На протяжении всего видео несколько раз повторяется тезис о необходимости применения аспирина, о том, что прием аспирина может спасти жизнь больных коронавирусом без необходимости применения интенсивной терапии. Авторы видео последовательно утверждают, что "коронавирус – это не пневмония, а тромбоз легких, в результате, по мнению авторов видео, было удвоено количество мест в отделениях интенсивной терапии, что привело к ненужным тратам".

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Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, комментирует видео для ru.Delfi.lt:

"Выводы, которые делаются в этом сообщении, совершенно неправильные. Действительно – коронавирус, который находится на любой поверхности или даже на нашей коже, не является активным. Коронавирус, как и любой другой вирус, может быть активным только тогда, когда попадает в живые клетки. Что бы там не говорили анонимные авторы сообщения, коронавирус может задерживаться на разных поверхностях иногда на довольно долгое время", – комментирует Валерий Морозов.

"То, что тромбоз является одним из осложнений при заболевании коронавирусом, – правда. Как и правда то, что при лечении таких осложнений пациентам назначают антикоагулянты. В этом случае мы говорим про венозный тромбоз. А аспирин не является антикоагулянтом, он антиагрегант, то есть не действует на венозную систему, он действует на артериальную систему. Самолечение аспирином, особенно в таких огромных дозах, как по 500 миллиграммов, в лучшем случае может закончиться кровотечением из желудка и открывшейся язвой", – подчеркивает Морозов.

"Далее у нас есть сообщения, что какая-то неизвестная семья пила по три таблетки аспирина, растворенные в горячей воде с лимоном, и вылечилась. Это еще ни о чем не говорит. Кто-то точно так же мог пить по пол-литра водки в день и тоже вылечился, но это ведь не значит, что всем нужно принимать в больших дозах алкоголь. Аспирин как лекарство в принципе уже довольно давно не употребляется при вирусных заболеваниях, потому что может вызвать редкие, но очень тяжелые осложнения (в частности Синдром Рея)”, – подводит итоги Валерий Морозов.

Комментарий: Заявления авторов видео, в которых они ссылаются на результаты исследование итальянских ученых и патологоанатомов, не выдерживают никакой проверки, так как не содержат никаких фактов, ссылок на подтвержденные источники. Грубо говоря, это заявления на уровне бытовых слухов. Нет совершенной никакой информации о том, откуда появились цифры и данные, которые приводят авторы или автор материала.

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