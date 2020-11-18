EK: проект бюджета Литвы в целом соответствует рекомендации Совета ЕС

По мнению Еврокомиссии (ЕК), подготовленный на 2021 год завершающим свой срок полномочий правительством Саулюса Сквернялиса бюджет в общем соответствует июльской рекомендации Совета ЕС, в которой Литве рекомендуется принять все обязательные меры для эффективного решения вызовов коронавирусной пандемии, поддерживать экономику и восстановливать ее после пандемии.

"Большинство предусмотренных в проекте бюджета Литвы мер поддерживают экономику в ситуации сильной неопределенности. Однако кажется, что некоторые меры не временные или сбалансированные доходами. Призываем Литву регулярно проверять использование средств помощи, их действенность и уместность, а также быть готовыми приспособить их к меняющимся обстоятельствам", - говорится в оценке ЕК.

В ней также отмечается, что с началом работы нового правительства следует подать обновленный проект бюджета в ЕК.

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