ВРИО премьер-министра Литвы о нарушениях коронавируса: наши граждане всегда отличались творческим подходом

ВРИО премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правительство в среду уточнило правила карантина, чтобы пресечь злоупотребления и нарушения действующих правил.

"Наши люди всегда отличались творческим подходом и даже в таких условиях этим отличаются. Мы видим, что осуществляли даже запрещенную деятельность, находили способ для обхода действующих требований", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что люди, нарушавшие требования, обходя их, вредили сами себя.

"Мы видели, что некоторые помещения сдавали в аренду для разных праздников. Это запрещено, а праздники проводили. Поэтому Минздрав уточнил действующие требования, мы делаем так, чтобы пресечь распространение COVID-19", – подчеркнул Сквернялис.

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