Цель Армонайте на посту министра экономики - концентрация помощи бизнесу

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте, чья кандидатура предлагается на пост министра экономики и инноваций, заявила, что ее целью будет концентрация помощи бизнесу, который пострадал от коронавирусной пандемии.

Она считает, что критерии для бизнеса, который желает воспользоваться помощью, должны быть более простыми. Она считает, что помощь бизнесу является приоритетом на настоящий момент.

По мнению Армонайте, долгосрочными приоритетами будут отказ от регулирования бизнеса, оцифровка, инновации, усиление министерства и внимание к традиционным областям - привлечение инвестиций и поиск новых рынков для литовского бизнеса.

Окончившая Институт международных отношений и политических наук (ИМОПН) А. Армонайте (31 год) в Сейме уже второй срок полномочий. В этом году она была избрана по Округу литовцев мира.

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