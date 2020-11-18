Кандидат на пост министра энергетики обещает менять риторику по поводу электроэнергии с БелАЭС

Кандидат на пост министра энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что основными его приоритетами на посту министра будeт недопущение электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок Литвы, синхронизация электросетей с сетями Западной Европы и увеличение местного производства электроэнергии.

"Должно быть три основных области в энергетике сегодня: в первую очередь - это заслон на пути закупок электроэнергии БелАЭС, синхронизация и развитие собственного производства. Это три главных столпа, на которых стоит наша энергетика", - сказал Д. Крейвис BNS.

В последнее время Д. Крейвис активно критиковал министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса за методику закупок электроэнергии у третьих стран, по которой, как он считает, белорусская электроэнергия продолжает поступать в Литву.

Кроме того, Д. Крейвис по телевидению обвинил Латвию во лжи - якобы они обещали не торговать белорусской электроэнергией, однако на самом деле торгуют через российские компании.

"Как политик в публичных высказываниях я могу использовать одну риторику, а как должностное лицо - должно быть, будем говорить официально", - сказал Д. Крейвис BNS.

Он отметил, что методика, по которой сейчас Латвия торгует с Россией, недействительна, этот вопрос нужно решать в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.

"Если мы говорим о двусторонней методике, то эта методика должны быть утверждена, подписана двумя операторами и выслана нашему оператору для ознакомления, так как мы находимся на общем рынке. Сегодня наш оператор не получил подписанной двусторонней методики", - заявил кандидат в министры.

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