В бэби-боксе в Шяуляй был оставлен младенец: вероятно, мать родила его дома

Как сегодня информировали представители Клиники матери и ребенка Республиканской Шяуляской больницы, на прошлой неделе в бэби-боксе был оставлен младенец. Это третий младенец, оставленный в бэби-боксе в этом году и 13-й оставленный за все время открытия бэби-бокса. По словам представителей клиники, младенец здоров, его принесли в бэби-бокс через сутки после рождения. Судя по тому, как обрезана пуповина, он родился дома, сообщает Šiaulių apskrities televizija.

"На прошлой неделе, 11 ноября, сигнализация сработала в 18.17 ч., персонал нашел в бэби-боксе младенца женского пола.

Похоже, что она родилась 12-24 ч назад, скорее всего, родилась дома, поскольку пуповина была перерезана и обработана не медицинскими средствами. С виду она здорова, вес нормальный, никаких проблем со здоровьем нет", – сказала представитель клиники Вайда Александравичене.

После оформления всех формальностей младенца забрали специалисты Службы по правам ребенка. По словам врачей, специалисты действуют по разработанному плану. Ни врачи, ни специалисты дальнейшие действия не комментируют.

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