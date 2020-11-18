"Отношение к прививкам связано с установками человека, а они меняются медленно. Поэтому врачам важно быть услышанными этими сомневающимися гражданами. Их немало – у каждого 5 нет определенного мнения", – сказала Юстина Дундулите, представитель компании Kantar. Сомневающихся относительно больше в группе мужчин, жителей 30-39 лет и людей с небольшими доходами.

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"Жители, ведущие здоровый образ жизни, чаще видят пользу от прививок, они реже считают, что прививки бесполезны. Интересно и то, что прививки благоприятно оценивают и те, кто выступает против химических лекарственных препаратов", – сказала Дундулите.

По ее словам, у литовцев пока не спрашивали, как они оценивают прививки от Covid-19, однако в ноябре Kantar провела исследование в Великобритании и выяснила, что там привиться готовы 3 из 4 жителей, а в США – 2 из 3.

По словам Дундулите, летом провели другое исследование, которое показало, что дезинфекция средств и помещения, а также вакцина дадут повод чувствовать себя безопаснее 4 из 10 участников опроса.

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в Литве можно сделать прививки от 28 болезней. От 14 болезней детей прививают за счет государства. Взрослых из группы риска бесплатно прививают от гриппа, пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерита, от бешенства.

В Литве в среднем делают больше 700 000 прививок в год. Вакцину Covid-19 надеются получить в начале следующего года.

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