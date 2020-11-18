Суд ЕС сократил штраф Lietuvos gelezinkeliai за ветку в Реньге до 20 млн евро

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компании Lietuvos gelezinkeliai, которая в 2008 году разобрала 19-километрый участок ветки от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй до латвийской Реньге, злоупотребила доминирующим положением на литовском рынке грузоперевозок, подтвердил Общий суд Евросоюза в Люксембурге.

Общий суд ЕС 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в 27,873 млн евро, однако, с учетом тяжести и продолжительности нарушения, сократил его размер до 20,069 млн евро.

"Это снизит отрицательное влияние на компанию от решения тогдашнего руководства в 2008 года разобрать эту важную ветку", - в комментарии для BNS сообщил генеральный директор компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.

Штраф Еврокомиссии компания Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс, Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому им вернут 7 804 млн евро по решению суда.

В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку, что обошлось ей в 10 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!