Претендующая на пост главы МВД Билотайте обещает аудит системы

Претендующая на пост министра внутренних дел Литвы консерватор Агне Билотайте сказала, что, прежде всего, будет стремиться к оценке ситуации в системе внутренних дел и обещает инициировать тщательный аудит.

В качестве первостепенных задач она называет укрепление системы контроля над кризисными ситуациями и повышение ее эффективности, особенно для контроля над ситуацией с коронавирусом, однако отмечает, что шаги будут зависеть от информации, которую она получит, когда придет в министерство.

"Я считаю, что самый большой приоритет должен быть отдан решениям по этой ситуации (с COVID-19 – BNS), которые требуются оперативно и срочно, нет времени, поэтому это будет важнейшим акцентом. Но, если говорить о ситуации в системе в целом, то целесообразно было бы оценить ситуацию вообще, видеть общую картину. А наилучшим образом ее можно увидеть после проведения аудита всей системы в целом. Тогда можно выявить многое – и ресурсы, и эффективность системы", – сказала А. Билотайте BNS.

Если она станет министром, то обещает придать больше важности государственной службе, а также отдавать приоритет вопросу сокращения социально-экономического и культурного разрыва между регионами.

Магистр права А. Билотайте избирается в Сейм непрерывно с 2008 года, дольше всего она работала в парламентском Комитете по аудиту, в Антикоррупционной комиссии, в Комитетах по делам госуправления и самоуправлений, охраны окружающей среды.

Кандидатуру А. Билотайте на пост главы МВД во вторник озвучила кандидат в премьеры И. Шимоните после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Ее собственная кандидатура в качестве главы правительства будет представлена Сейму в четверг.

По Конституции, президент с одобрения Сейма назначает премьер-министра, поручая ему формирование правительства, и утверждает его состав.

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