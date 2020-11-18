Президент Польши: поляки и литовцы всё больше укрепляют чувство общности

Соединенные общей историей поляки и литовцы в последнее время всё больше укрепляют чувство общности, заявил находящийся с визитом в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда.

"Очень рад, что поляки и литовцы обладают ощущением исторической общности и особенно в последнее время это ощущение становится всё более сильным. Могу смело сказать, что это - причина для чувства удовлетворения", - сказал в Сейме во вторник А. Дуда.

Он подчеркнул, что несколько веков тому назад создавшие общее государство поляки и литовцы "из-за долгой общей истории имеют и связывающее их прекрасное будущее".

"Люблинская уния не является музейным экспонатом, это зеркало, в которое могут посмотреть сегодняшние представители европейской интеграции. Это прекрасный пример того, как успешно создавалась политическая общность свободных и равных народов, которые подружились, хотели жить дружно, вместе создавать свое будущее", - сказал А. Дуда.

Люблинская уния была подписана 1 июля 1569 года.

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