На минувшей неделе Еврокомиссия заключила с этими компаниями предварительные договоры, однако их отдельно еще должны одобрить страны Евросоюза. ЕК договорилась о приобретении у BioNTech и Pfizer 200 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключено соглашение о резерве в еще 100 млн доз.

Руководитель Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис ранее сообщал BNS, что из дополнительного резерва Литве может достаться 620 тыс. доз.

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Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Кроме упомянутых четырех предварительных соглашений с AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi“-GSK и BioNTech-Pfizer, ЕК также успешно завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Американская компания Moderna в понедельник заявила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19, по предварительным данным более 30 тыс. участников клинических исследований, эффективна на 94,5%.

Неделю назад конкуренты BioNTech и Pfizer сообщали о сходной эффективности их вакцин – в 90% случаев они защищают от коронавирусной инфекции.

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