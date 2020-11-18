Правительство Литвы будет решать вопрос о приобретении вакцин у BioNTech и Pfizer

В среду правительство Литвы будет решать, одобрить ли предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у создающих их фармкомпаний BioNTech и Pfizer.

На минувшей неделе Еврокомиссия заключила с этими компаниями предварительные договоры, однако их отдельно еще должны одобрить страны Евросоюза. ЕК договорилась о приобретении у BioNTech и Pfizer 200 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключено соглашение о резерве в еще 100 млн доз.

Руководитель Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис ранее сообщал BNS, что из дополнительного резерва Литве может достаться 620 тыс. доз.

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Кроме упомянутых четырех предварительных соглашений с AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi“-GSK и BioNTech-Pfizer, ЕК также успешно завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Американская компания Moderna в понедельник заявила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19, по предварительным данным более 30 тыс. участников клинических исследований, эффективна на 94,5%.

Неделю назад конкуренты BioNTech и Pfizer сообщали о сходной эффективности их вакцин – в 90% случаев они защищают от коронавирусной инфекции.

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