Молдова выбрала президента: как изменятся отношения с Россией и будет решаться вопрос Приднестровья?

Дмитрий Семёнов ru.DELFI.lt

15 ноября состоялся второй тур выборов президента Молдовы. Победу одержала представитель оппозиции Майя Санду из партии "Действие и Солидарность". Она набрала 57,75% голосов, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон из Партии социалистов немногим более 42%. Майю Санду уже поздравили руководителя ряда государств, в числе которых и президент Литвы Гитанас Науседа, и президент России Владимир Путин.

О том, что значит победа Майи Санду для Молдовы, как изменится ее внешняя политика и взаимоотношения с Россией, а также варианты решения вопроса Приднестровья в студии Delfi мы обсудили с экспертами из Молдовы: редактором русскоязычного отдела RISE Moldova и одним из авторов расследовательского проекта "Кремлинович" о влиянии администрации президента России на молдавских политиков Владимиром Тхориком, а также с директором Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-centre Сергеем Манастырлы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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