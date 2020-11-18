Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют рекордные суммы. С начала первого карантина (с марта) вклады жителей увеличились на 1,4 млрд. евро и сейчас составляют самую большую сумму за всю историю вкладов. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас прогнозирует, что вклады будут расти и могут достичь 20% увеличения за год.

Главный экономист отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы Паулюс Моркунас сказал, что вклады жителей почти беспрерывно растут с 1994 года, а по данным за сентябрь 2020 г., они составляют 16,6 млрд. евро - это рекордная сумма.

"Карантин не остановил тенденцию роста вкладов – с марта на счетах физических лиц сумма вкладов увеличилась на 1,4 млрд. евро, это почти в 3 раза больше, чем в среднем фиксировали в марте-январе 2017-2019 г.", – сказал он.

Согласно данным ЦБ, в начале 2020 г. в январе, жители держали в банках 15 млрд. евро.

В феврале эта сумма увеличилась до 15,1 млрд. евро, в марте - до 15,3 млрд. евро. В апреле сбережения выросли до 15,68 млрд. евро, и продолжали расти. В мае они увеличились до 15,8 млрд., в июне до 15,9 млрд, а в июле превысили 16 и составили 16,1 млрд. В августе эта сумма выросла до 16,4 млрд., а в сентябре уже составляла 16,6 млрд. евро.

По словам экономиста, причин этому может быть немало.

„"Во-первых, жители склонны откладывать деньги на случай непредвиденных расходов. Например, в 2008-2010 гг. когда пришел кризис, люди стали больше экономить и количество откладываемых средств достигло среднего по ЕС, однако по мере улучшения ситуации, жители снова стали меньше экономить – в последние годы они откладывали меньше всего в ЕС.

Кроме того, этому способствовал рост средней зарплаты, который в 2020 году должен составить около 7%, а также средства помощи государства на сохранение рабочих мест и доходов жителей.

Кроме того, этот год уникален тем, что люди из-за сложившейся ситуации меньше тратят на развлечения: откладывают дальние поездки, меньше ходят в места развлечения, на мероприятия. Несомненно, часть таких денег, которые в другое время были бы потрачены, остаются в карманах и на счетах", – сказал Моркунас.

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что нынешняя ситуация напоминает 2015 год, когда после введения евро сбережения жителей увеличились на 15%.

"И сейчас мы видим годовой рост 16%. Это обусловлено тремя причинами. Во-первых, расходы жителей уменьшились из-за ограничения деятельности некоторых компаний и даже тем, кто хотел тратить деньги, это было делать негде.

Во-вторых, люди откладывают деньги на черный день. Чаще всего в период кризиса люди начинают откладывать деньги. И тут никто не знал, каким будет карантин, поэтому люди ограничивали расходы, даже меньше покупали в интернет-магазинах.

В-третьих, на рынке стали меньше пользоваться наличными. Количество средств, которые обналичивали в банкоматах, сократилось на 50%, oа это большая перемена. Конечно, это обусловлено снижением спроса на деньги, постоянно говорят о возможности расплатиться с помощью карты", – сказал экономист.

Сейчас, по словам Маурицаса, с началом второго карантина история повторяется, все основания для откладывания средств сохраняются.

"Думаю, что рост сбережений продолжится и будет выше, чем в 2015 г. Тогда в один момент количество сбережений увеличилось на 18%. Я не удивлюсь, если в этом году рост вкладов достигнет 20%, если карантин продлиться", – сказал он и прибавил, что снижение может быть обусловлено только нехваткой получаемых средств для удовлетворения своих нужд.

Правда, экономист прибавил, что рост сбережений на счетах жителей Литвы в этом году самый большой в еврозоне.

"В Литве в третьем квартале рост составил 15%, на втором месте была Эстония - 12%, на третьем – Ирландия с 11%, на четвертом – Латвия с 10%", – сказал он.

На вопрос, снизится ли из-за этого потребление в будущем, Маурицас сказал, что такого не должно произойти.

"Пока, поскольку рост годовых доходов был впечатляющим, и мы вошли в кризис на высокой ноте, даже при более жесткой экономии, потребление осталось на прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом. Падения нет, но мы в то же время увеличиваем сбережения, становимся более стабильной страной. Этому способствовало повышение зарплат и пенсий", – сказал он.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис также указал три причины роста сбережений жителей.

"Одна из основных - у людей было меньше возможностей тратить деньги. Обычно литовцы в год тратили 1 млрд. евро на отдых за границей, сейчас таких возможностей почти не осталось, на этом удалось немало сэкономить.

Другая причина, и в Литве было меньше возможностей потратить деньги, особенно весной. На два месяца закрыли доступ к развлечениям, услугам салонов красоты, парикмахерских, а это значит, что деньги остались на счетах жителей. Третье причина - средства помощи правительства было совсем не связаны со снижением последствий COVID-19, это были дополнительные выплаты на детей, выплаты пенсионерам, студентам, 200 евро платили безработным на поиск работы.

Все эти миллионы осели на счетах жителей. Поэтому жители в этом году стали богаче. У них на счетах больше сбережений чем было когда-либо в истории Литвы", – сказал он и прибавил, что отчасти можно сказать, что из-за пандемии литовцы стали богаче.

"Отчасти можно сказать, что из-за пандемии литовцы стали богаче, из-за нее они не могли тратить деньги. С другой стороны, правительство из-за пандемии дополнительно дало им денег", – обобщил он.

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