Из-за сильного ветра тепла будет меньше

В среду ожидается мрачная и сырая, но теплая погода. В Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах до полудня прогнозируют интенсивный дождь. Потом дожди уйдут в сторону Беларуси, а тяжелые дождевые облака останутся, во многих районах ожидаются моросящие дожди. Будет дуть сильный южный или юго-западный ветер.

Днем ожидается от 7-8 градусов на востоке до 11-12 на взморье. На градусниках будет 7-12 градусов тепла, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.

В ночь на четверг слой облаков уменьшится, на юге возможны небольшие прояснения. На западе и на севере возможны небольшие осадки. Будет дуть порывистый ветер. Ночью будет 4-9 градусов тепла.

В четверг днем над Литвой пройдет новая зона облаков, на этот раз это уже будет холодный атмосферный фронт. Пойдут дожди, особенно обильные у моря и в Жемайтии. Ожидается сильный ветер, местами до 15-20 м/с. Теплее будет до полудня - 7-11 градусов. Потом температура снизится.

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