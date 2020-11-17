Авулис: Hanner планирует большие инвестиции в Литве и за границей

Зарегистрированная в Эстонии группа Hanner Group, принадлежащая семье Арвидаса Авулиса решила увеличить уставный капитал своей компании Hanner на 5,5 млн. евро, Авулис объяснил, что это связано с инвестиционными планами на 2021 год.

"У нас на следующей год есть большие планы, поэтому мы хотим укрепить базу своего капитала в Hanner, чтобы подготовиться к осуществлению планов. Мы планируем инвестиции в недвижимость как в Литве, так и за границей, однако больше информации об этом сможем предоставить в начале 2021 года", – сказал Авулис.

Уставный капитал будет увеличен с 69,367 до 74,867 млн. евро, появятся 1,1 млн. акций по 5 евро. Все акции до 20 ноября приобретет Hanner Group, сообщается в протоколе решения акционера, представленном Центру регистра.

Hanner в прошлом году получил консолидированные доходы на сумму 42,22 млн. евро, это на 3,7% больше, чем в 2018 г. Чистая прибыль за год увеличилась на 19,9% до 12,925 млн. евро. Только в Литве группа получила 33,93 млн. евро, в Латвии – почти 8,3 млн. евро.

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