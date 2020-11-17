В Шяуляй зафиксирован первый случай рождения больного коронавирусом младенца

В Клинике Матери и ребенка Шяуляйской республиканской больницы родился первый в Литве больной коронавирусом младенец. Об этом рассказала координатор отделения новорожденных этой больницы Вайда Александравичене.

Она сказала, что новорожденный весом 3,5 кг с виду казался здоров, его состояние не вызвало никаких подозрений. Сейчас малыш уже находится дома.

"Мы выписали его через 4 суток. Самочувствие было хорошее. Сюрпризом для нас были положительные результаты теста. Мы сделали повторный анализ, он тоже был положительным. Сначала мы были немного обеспокоены, поскольку немножко припух носик у младенца, было немного выделений.

Двое суток он находился под пристальным наблюдением, следили за дыханием, состояние оценивали каждых 8 ч. Но обошлось без осложнений и проблем. На третьи сутки состояние было стабильное. Мы наблюдали его еще сутки, а затем выписали домой", – сказала Александравичене.

У роженицы коронавирус установили в больнице. Симптомов у женщины не было.

Александравичене сказала, что сейчас младенцев обследуют с помощью PGR-тестов, их ответ получают через несколько часов.

"Так тестируют не всех новорожденных. По действующим правилам, тестируем только тех малышей, у которых мамы больны коронавирусом, иногда тех, кто дольше находится в стационаре из-за проблем со здоровьем", – пояснила специалист.

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