Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс.
"Судя по этим заявлениям, вероятно, что так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые", – сказал журналистам в Сейме С. Сквернялис.
Он отметил, что правые также могут испортить и отношения с соседней Латвией. В последнее время консерваторы обвиняли эту страну в том, что она не соблюдает обязательство бойкотировать Белорусскую АЭС в Островце.
"Ведь консерваторы, еще не придя к власти, направляли письма и угрозы и Латвии, и соседним государствам. Поскольку у нас нет никаких отношений с Россией и Беларусью, так осталось поссориться с поляками, и будем как Пиленай - окружены соседями, с которыми не общаемся", – сказал премьер.
С. Сквернялис призвал углубиться в ситуацию в Польше и только после этого выражать свое мнение.
Между тем, лидер приходящих к власти консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Польша является стратегическим партнером Литвы, однако Литва не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека.
Консерватор не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!