Премьер Литвы считает, что новые власти испортят отношения с Польшей

Завершающий работу на посту премьер-министра Саулюс Сквернялис считает, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если, не вдаваясь в подробности, будут критиковать ситуацию с нарушениями принципов верховенства права.

Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс.

"Судя по этим заявлениям, вероятно, что так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые", – сказал журналистам в Сейме С. Сквернялис.

Он отметил, что правые также могут испортить и отношения с соседней Латвией. В последнее время консерваторы обвиняли эту страну в том, что она не соблюдает обязательство бойкотировать Белорусскую АЭС в Островце.

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"Ведь консерваторы, еще не придя к власти, направляли письма и угрозы и Латвии, и соседним государствам. Поскольку у нас нет никаких отношений с Россией и Беларусью, так осталось поссориться с поляками, и будем как Пиленай - окружены соседями, с которыми не общаемся", – сказал премьер.

С. Сквернялис призвал углубиться в ситуацию в Польше и только после этого выражать свое мнение.

Между тем, лидер приходящих к власти консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Польша является стратегическим партнером Литвы, однако Литва не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека.

Консерватор не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране.

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