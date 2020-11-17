Курьеры Bolt Food снова готовятся к забастовке

200 курьеров Bolt Food требуют повышения зарплаты и стабильных условий труда - в понедельник учрежденная "Ассоциация курьеров" вручила петицию главе компании Андрюсу Пацявичюсу.

Если реакции на из требования не последует, курьеры готовятся к акции протеста, не исключают и возможность забастовки.

Ассоциация требует регулировать трудоустройство новых курьеров. По данным представителей ассоциации, компания отказывается сообщать, сколько курьеров в ней работают, и постоянно принимает новых, чтобы оказывать давление на работающих и "сбивать цены".

Кроме того, они требуют установить в договоре минимальный базовый тариф 3,5 евро. Сейчас он составляет 3 евро за каждую доставку, летом он был снижен до 2,8 евро.

"Сейчас Bolt не подписывает с курьерами ни трудового соглашения, ни соглашения о предоставлении услуг, поэтому может менять расценки в одностороннем порядке. Курьеры требуют предоставить им возможность самостоятельно выбирать оплату труда: работать по расценкам за одну доставку или получать стабильную почасовую плату", – сказано в сообщении.

Кроме того, компанию призывают компенсировать курьерам расходы на починку и эксплуатацию транспортных средств, например, расходы на зимнюю резину для велосипедов.

В июле этого года курьеры Bolt Food бастовали из-за сниженного тарифа.

В забастовке участвовали 80-100 курьеров, они отключились от платформы и во время обеденного перерыва не принимали заказы.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

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