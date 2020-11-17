Советник президента: третий пакет санкций в отношении белорусского режима неизбежен

Третий пакет санкций в отношении белорусского режима становится неизбежным, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"К сожалению, возможности диалога между режимом и гражданским обществом с каждым днем иссякают. Литва, как и другие страны Евросоюза, констатирует, что режим не обращает внимания на высказываемые предупреждения и призывы, поэтому третий пакет санкций ЕС становится неизбежным", – говорится в комментарии советника президента BNS.

А. Скайсгирите отмечает, что санкции ЕС являются эффективными, поскольку действуют во всем ЕС, включают не только запрет прибытия в страны союза, но и заморозку имущества в ЕС.

"Литва активно поддерживает будущие решения ЕС по поводу активации третьего пакета санкций, которые, вероятно, уже на этой неделе будут в Совете ЕС по внешним отношениях. Примеру ЕС следуют США, Соединенное Королевство и Канада, расширяя свои национальные санкции", – утверждает президентский советник.

В Беларуси возникло большое возмущение, когда 12 ноября в больнице скорой помощи умер Роман Бондаренко, которого доставили туда с черепно-мозговой травмой. Оппозиция считает виновными в смерти мужчины силы лояльных Александру Лукашенко силовиков.

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