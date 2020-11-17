Синоптики: на смену дождю придет мокрый снег

Во вторник над Литвой пройдет достаточно активный атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди, на востоке местами выпадет мокрый снег.

Во вторник ночью шел затяжной дождь, днем ожидаются небольшие и кратковременные осадки, более назойливые осадки пройдут только на востоке. На западе, особенно у моря, дожди будут идти время от времени, местами выглянет солнце. Ночью будет 2–7 градусов тепла, на востоке местами около 0. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов, только на востоке будет 2–4 градуса тепла.

В среду погоду обусловит восточная часть циклона. Снова пройдут небольшие дожди, днем осадки будут кратковременными. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 1–6 градусов тепла, а взморье около 8 градусов. Днем потеплеет, местами воздух прогреется до 7–12 градусов, теплее всего будет на западе.

В четверг на погоду в Литве установится зона высокого давления, поэтому осадков будет немного. Ночью будет облачно, днем солнце будет светить почти на всей территории страны. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 3–8 градусов тепла, днем 8–10 градусов, около моря будет немного теплее.

В пятницу в Литву придет новый циклон, поэтому вернется облачная и сырая погода. Ночью во многих районах пройдут дожди, в основном небольшие. Днем на юго-востоке осадки будут небольшими, а на северо-западе - интенсивными, вечером на смену дождю придет мокрый снег, поскольку придет атмосферный фронт. Тепло будет и ночью и днем: ночью 3–8, днем 6–11 градусов тепла.

В субботу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет зимнюю погоду. В субботу ожидаются смешанные осадки, в воскресенье осадков уже будет меньше. По ночам во многих районах ожидаются заморозки, днем будет около нуля или чуть выше нуля.

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