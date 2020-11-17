В Вильнюсе на месте гаражных массивов появятся дома, компании и кемпинг

Представитель Вильнюсского муниципалитета Рута Матонене сказала, что на общем плане города во всех местах, где сейчас еще находятся гаражные массивы, что-то уже запланировано.

"Чаще всего – это жилые кварталы, места предоставления услуг, коммерческие постройки. Все, что нужно для функционирования города", – сказала она в передаче "Тема Delfi".

Как известно, летом этого года муниципалитет призвал жителей убрать с государственной земли нелегальные гаражи. До ноября убрали 4300 гаражей, это 40% от общего количества.

"Город обязался привести в порядок территории, если владельцы гаражей вовремя уберут эти постройки - зароют гаражные ямы, выровняют поверхность, вывезут мусор", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Он указал, что треть владельцев до сих пор ничего не предприняли, хотя установленный срок давно истек (это было 30 сентября).

"Тех, кто ничего не сделал, может ждать судебный процесс. Юристы муниципалитета уже стали готовить обращения в суд. Суд обяжет владельцев убрать гараж, потом последуют другие шаги", – сказал собеседник.

Матонене сказала, что такие гаражные массивы, как и дачные товарищества - уникальное наследие советской эпохи.

"Правда, что-то похожее на дачи можно найти в Германии. Возможно, эту идею именно оттуда и позаимствовали. Хотя в Германии такие участки в районы жилых домов не превратились, а у нас эти образования стали большой проблемой", – сказала она.

Архитектор охарактеризовала гаражные массивы как наследие урбанистического планирования.

"Это появилось в советское время, когда все раздавали бесплатно через разные организации: дачные участки, места под гаражи, – сказала она. – Так и появились такие гаражные массивы. Но тогда все знали, что это на 3 года, это временная постройка, за нее даже не платили налоги".

"В документах эти зоны уже давно были отмечены как зоны будущего расширения города. В одних местах землю вернули хозяевам, в Каролинишкес, Фабийонишкес, в Пилайте, в Пашилайчай. В других эти участки будут использованы иначе.

Например, в Павильнисском региональном парке на месте гаражного массива появится лес, кемпинг, информационные стенды", – сказала представитель муниципалитета.

Она пояснила, что эти территории используют для уплотнения города.

"Муниципалитету земля в городе практически не принадлежит, только общественные пространства или земля, на которых построены муниципальные здания. Вся земля находится в руках Национальной земельной службы. Кстати, первый уничтоженный гаражный массив находился на месте нынешнего ТЦ Ikea. Там прежде было 1200 гаражей", – сказала она.

Матонене рассказала, что гаражные массивы в южной части города и в Павильнисском парке станут зелеными зонами.

"В других местах землю вернут хозяевам. Например, гаражный массив около Пилайте, там готовят детальный план. На этой территории появятся объекты общественного назначения, например, учреждения для расширения функций Минздрава и Соцмина. Это будут отделения Службы занятости. Небольшие массивы переоборудуют в общественные зоны, уже сейчас сами жители предлагают, как использовать эти территории", – сказала собеседница.

Она выделила большой гаражный массив около Каролинишкес, на ул. Сетино.

"Это свободная государственная земля. Там появится объект для любителей экстремальных видов спорта. Мы думаем, оставить несколько таких гаражей для истории, их включат в территорию. Тогда в будущем можно будет показывать их молодежи, которая уже ничего подобного не увидит", – сказала Матонене.

Она сказала, что в Пашилайчай почти вся территория таких гаражей - частная.

"Там лишь несколько участков государственной земли. Эти территории давно переданы владельцам. Это будет обычная часть города, жилой район с инфраструктурой, сообщением и т.д. Все скоро заполнится", – прогнозировала специалист.

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