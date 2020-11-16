10 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, пересекавший воздушной пространство из России в Калининградскую область.
Самолет летел с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами, у него был летный план, однако в нем был указан другой тип воздушного судна - ИЛ-38.
11 ноября был опознан разведывательный самолет ИЛ-20, летевший из Калининградской области и завернувший назад. По данным министерства, после изменения маршрута опознание данного самолета не произошло.
В тот же день истребители НАТО опознали два истребителя СУ-27, сопровождавшие разведывательный самолет ИЛ-20 и летевших из Калининградской области, но развернувшихся обратно.
Оба истребителя летели без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с диспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!