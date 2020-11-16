Полиция еще раз просит о помощи в поисках покинувшего больницу мужчины

Полиция еще раз просит общество о помощи в поисках покинувшего 22 июня Алитусскую больницу им. С.Кудирки больницу Лаймутиса Станиса (1969 г.р.). После того как мужчина самовольно ушел из больницы, он пропал.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы коротко стриженные. На мужчине могла быть красная майка с коротким рукавом, синие спортивные брюки, синяя вьетнамка на правой ноге. Поскольку у мужчины повреждена нога, он может хромать или опираться на трость.

Сейчас внешность пропавшего могла сильно измениться - мужчина мог отпустить бороду.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Дейвидасу Пашуконису по номерам +370 700 65729, +370 614 79364, писать по эл. почте deivydas.pasukonis@policija.lt или звонить по номеру 112.

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