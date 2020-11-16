Задержанный летом в Словении владелец "Arvi" Кучинскас возвращен в Литву

Задержанный в июле в Словении владелец „Arvi“ Видмантас Кучинскас ночью в субботу был возвращен в Литву, подтвердил BNS прокурор Зенас Леонавичюс, который возглавляет досудебное расследование, в котором предприниматель находится в статусе подозреваемого.

"Он (В. Кучинскас - BNS) возвращен в Литву, и ему назначена мера пресечения - залог в 20 тыс. евро", - заявил прокурор Каунасского округа.

З. Леонавичюс утверждает, что Каунасский суд назначил меру пресечения В. Кучинскасу в воскресенье.

Первым об этом сообщил новостной портал 15min.lt.

О задержании подозреваемого в России в мошенничестве В. Кучинскасе было сообщено 24 июля. Он был задержан по просьбе России.

Ранее сообщалось, что российский банк "Alfa Bank" пытается через суд вернуть долг В. Кучинскаса в размере 20 млн евро. Адвокат банка утверждал, что предприниматель обвиняется в предоставлении банку заведомо ложной информации о финансовой ситуации возглавляемого им предприятия по производству удобрений „Arvi NPK" в Калининграде.

Адвокат, партнер „Sorainen“ Лауринас Лукошюнас, ранее утверждал, что общая сумма долгов группы „Arvi“ международным кредиторам может составлять более 40 млн евро.

В начале августа Генпрокуратура Литвы обратилась к Словении по поводу выдачи В. Кучинскаса Литве, так как Каунасская окружная прокуратура проводит досудебное расследование, в котором у В. Кучинскаса статус подозреваемого.

Литовский новостной портал 15min.lt ранее сообщал, что предприниматель подозревается в возможном мошенничестве, растрате чужого имущества, причинении имущественного ущерба путем обмана и преступного банкротства.

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