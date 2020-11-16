Глава МИД: Литва поддержала расширение санкций против представителей белорусского режима

Литва одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Р. Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни", - передала позицию Л. Линкявичюса BNS его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

"Радио Свободной Европы / Радио свободы" в понедельник сообщило, что в четверг ЕС может одобрить новые санкции в отношении Беларуси.

Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима.

В Беларуси сильное возмущение вызвала недавняя смерть задержанного силовиками Р. Бондаренко, который погиб от травмы головы. Представители оппозиции заявили, что в смерти 31-однолетнего мужчины виновны лояльные Александру Лукашенко силовики.

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