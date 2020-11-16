Министр: правительству будет предложено продлить карантин

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что правительству будет предложено продлить карантин, однако пока он не сказал, на какое время.

"Да, я планирую предлагать и уже ранее говорил, что нет никаких сомнений, что он будет продлен", - в понедельник заявил журналистам министр.

Он подтвердил, что пока "очень мало шансов", что через две недели карантин будет отменен.

По словам министра, пока ситуация не позволяет думать об отмене карантина или смягчении его условий.

"Хотя мы и видим первые признаки стабилизации ситуации, но это только первые признаки, речь еще не идет о каком-то снижении", - утверждал А. Верига.

Он также заявил, что не знает, проводить ли праздничные мероприятия в условиях карантина.

"Достаточно долго еще до Рождества. Каким будет режим тогда, будет ли еще карантин, или какие-то другие условия, сейчас трудно предсказывать", - сказал министр.

Верига заявил, что данные по коронавирусу за прошлую неделю показывают, что ситуация по-немногу стабилизируется.

По словам министра, хотя количество случаев и число людей, которые находятся в больницах, растет, однако этот рост не был экспонентным.

"Это позволяет, возможно, очень сдержанно порадоваться, что ситуация по-немногу стабилизируется", - заявил в понедельник журналистам А. Верига.

В Литве карантин был объявлен до 29 ноября.

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