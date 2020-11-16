В июле-сентябре рост местного производства в основном был обусловлен увеличением генерации на тепловых электростанциях – на них в третьем квартале было произведено в четыре раза больше электроэнергии, чем за тот же период прошлого года, сообщил оператор системной передачи электроэнергии Litgrid.

Статьи по теме:
ГСРЭ: литовские потребители уже заплатили за электроэнергию с БелЭАС на прошлой неделе  (29)
Электроэнергия от Ignitis с января подорожает для жителей на 4,5%  (14)

По сообщению директор департамента управления системой Litgrid Гедрюса Радвилы, тепловые электростанции, прежде всего, ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай, произвели значительно больше электроэнергии благодаря низким ценам на газ.

В целом за квартал в Литву было импортировано 2705 гигаватт-часов электроэнергии, экспортировано – 981,5 гигаватт-часов. Больше всего было импортировано из России и Швеции, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт из России сократился на 27% до 1020 гигаватт-часов, из Швеции – на 14 % до 997 гигаватт-часов, а из Беларуси – на 32% до 156 гигаватт-часов.

Между тем, импорт из Латвии вырос на 42% до 444 гигаватт-часа.

Общая потребность в электроэнергии – конечно потребление с технологическим затратами и энергией по запуску гидроаккумулирующих электростанций – в третьем квартале составила 3096 гигаватт-часов и была на 4% меньше, чем год назад. За год конечное потребление сократилось на 1,1% до 2606 гигаватт-часов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!