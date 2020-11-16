"Во время этой встречи мы концентрировались на двух группах вопросов: во-первых оценили новую количественную оценку распространения пандемии, констатировали, что ситуация остается сложной, распространение вируса велико, все еще растет количество нуждающихся в госпитализации. Но есть и повод для осторожного оптимизма, приближается пик пандемии", – сказал Крепшта.

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Он констатировал, что ограничения действуют, но до нормальной ситуации путь еще долгий.

"Карантинные ограничения действуют, мы видим, что распространение пандемии замедляется, это хороший знак. Но чтобы приблизиться к нормальной ситуации, нам еще надо много сделать. Мы в плане распространения вируса находимся на высокой точке, до нормальной ситуации путь еще долгий", – сказал советник.

Он заметил, что говорили на встрече и об усовершенствовании тестирования.

Крепшта объяснил, что в Литве доминирует PGR-тестирование, в других странах используют другие тесты, это тесты на антигены о серологические тесты.

Профессор Вильнюсского университета Эдита Сужеделене сказала, что в Литве рассматривают возможность перехода на использование быстрых тестов.

"В Литве выполняют много PGR-тестов, которые считаются высшим стандартом. На миллион жителей у нас выполнено 40 000 таких тестов. Но по мере роста числа случаев эти тесты выполнять становится все сложнее, поскольку требуется высококвалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, дорого стоят реагенты, тестирование занимает несколько часов", – пояснила специалист.

"На рынке появляются другие качественные тесты, которые позволяют выявить больных и здоровых. Быстрые тесты на антигены пользуются все большим вниманием", – сказала Сужеделене, заметив, что они дают результат через 15 минут и не требуют специального оборудования.

"Минус лишь в том, что они не столь чувствительны, как молекулярные тесты. Они подходят для распознавания случаев, когда содержание вируса высокое", – пояснила специалист.

Быстрые тесты можно использовать в тех случаях, когда у человека есть симптомы - на 5-7 день.

"Их можно использовать в очагах, в домах опеки", – сказала Сужеделене.

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