Мэр Паневежиса выздоровел после коронавируса - болезнь была нелегкой

"Болезнь ушла – работа продолжается. Не стоим на месте", – сообщил 16 ноября в Facebook мэр Паневежиса Ритис Рачкаускас, пишет портал Jūsų Panevėžys.

Мэр лечился от нового вируса две недели, сегодня он вернулся на работу.

С 25 октября он находился в самоизоляции, а в первых числах ноября у него диагностировали коронавирус. "НЦОЗ информировал, что у меня был контакт с больным. Я должен был провести в изоляции 10 дней, хотя никаких признаков болезни не было. Однако потом я сдал тест, появились первые симптомы. Тест был положительным", – сказал Рачкаускас.

Температура у него поднималась до 39ºC, он чувствовал ломоту в костях. "Чувствовал себя плохо, находился дома, никого не заразил. А так не могу выделить какие-то симптомы, которые свойственны именно коронавирусу, были все признаки гриппа", - рассказал мэр.

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