В Вильнюсе автомобиль оказался на кладбище, водитель сбежал

В понедельник рано утром в Вильнюсе произошло ДТП - на ул. Сукилелю обнаружили автомобиль, заехавший на территорию кладбища. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.

Полиция информировала, что в 6.04 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Сукилелю - автомобиль врезался в забор кладбища. Звонивший сказал, что людей рядом не видно.

Полиция выяснила, что на территорию кладбища Расы въехал автомобиль Citroen, водитель которого с места происшествия сбежал.

По предварительным данным, автомобиль снес забор о повредил несколько памятников польским военным.

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