Иммиграция в Литву увеличивается: растет конкуренция за рабочие места

Пандемия закрыла границы и в увеличила уровень безработицы в Литве, однако даже при таких условиях в страну приехало на 1/4 больше иммигрантов, чем в 2019 году. Большинство иммигрантов - мужчины, лишь некоторые из них высококвалифицированные работники. Это вызывает определенные проблемы на рынке труда – экономист Жигимантас Маурицас предлагает властям пересмотреть иммиграционную политику.

В этом году за 10 месяцев в Литву въехали 41 600 человек, это на 24,3% больше, чем за тот же период 2019 г. Кроме того, по данным Департамента статистики, в этом году на родину вернулось на 12% больше граждан Литвы - 22 300.

Только за счет иммиграции в Литве количество жителей в этом году увеличилось на 13 250, эмиграция составила 28 300 человек.

Чаще всего в Литву на заработки приезжают украинцы, белорусы и россияне, основная цель иммиграции - работа, сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Статистика показывает, что большая часть иммигрантов - мужчины 25-40 лет.

Говорят, что Литва впускает слишком много неквалифицированных работников – лишь несколько сотен украинцев указали, что у них есть квалификация. Представители профсоюзов считают, что это порождает неравную конкуренцию за рабочие места.

Старший экономист Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что необходимо совершенствовать иммиграционную политику, иначе приезд большого числа неквалифицированных работников приведет со временем к социальным проблемам и лишит работы местных жителей – а ведь Литва нуждается именно в высококвалифицированных специалистах.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что Литва из-за иммиграции в выигрыше – иностранцы занимают места, на которые местные не идут работать, создается больше ВВП. Однако, по данным "Содры" иностранцев на рынке труда в этом году осталось меньше.

Служба занятости сообщает, что 1 ноября в стране было 256 800 - это 14,9% работоспособного населения. Год назад уровень безработицы составлял 7,9%.

По данным Департамента миграции, в этом году больше украинцев обращались за разрешением на временное проживание в Литве, а за визами обращалось меньше граждан этой страны. Всего за разрешением на проживание обращались 17 300 украинцев, 12 600 белорусов и 1900 россиян.

Всего до 9 ноября за таким разрешением обратились 37 400 иностранцев (в прошлом году за тот же период 35 900).

За визами до 9 ноября в этом году обратилось 34 500 иностранцев, а в прошлом – 47 800.

Иммиграция сократилась во время первого карантина: с 16 марта по 16 июня за разрешениями обратились всего 8600 иностранцев (за год до этого - 11 300), за визами 2974 (год назад 13 188).

Больше всего иностранцев приезжает в Литву на заработки. В этом году таких было 31 361 (в 2019 г. – 27 724).

"Бизнесу не хватает водителей большегрузных машин, бетонщиков, сварщиков, электриков", – сказала Гудзинскайте.

Всего 305 иностранцев подали заявку на высококвалифицированную работу (в 2019 г. 344).

Как эти тенденции изменятся после пандемии? Гудзинскайте считает, что если не будет эконического кризиса, тенденции не изменятся.

Однако, по подсчетам "Содры", в Литве осталось на 5000 иностранцев меньше, чем год назад (на 1/5). В сентябре было 20 700 работников-иностранцев – из третьих стран, у которых есть рабочая виза или разрешение на проживание в Литве. Кроме того, во время карантина их средние доходы значительно сократились.

"Большая часть иностранцев, видимо уехала на родину и не вернулась. Кроме того, там, где они работают, средние зарплаты уменьшились, а средние зарплаты граждан Литвы, занимающих те же позиции, снижались не так быстро, а в некоторых сферах даже росли", – заметила представитель "Содры" Кристина Зитиките.

Департамент миграции из-за сложной ситуации постоянно облегчает процедуру иммиграции.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что из-за этого страдают местные жители, они сталкиваются с неравной конкуренцией.

Напомним, что Служба занятости в Литве представляет список профессий, представителей которых не хватает, поэтому их представители могут иммигрировать в Литву по облегченной схеме.

Однако Ругинене уверяет, что работодатели ежегодно просят ввозить разных рабочих, в том числе неквалифицированных, только для того, чтобы использовать дешевую рабочую силу.

"Были даже такие примеры: работодатели, чтобы ввезти неквалифицированных работников меняли название вакансии, а приезжие выполняли обычную работу. (…) Работодателям сподручнее нанимать иностранцев, а не литовцев, которые будут требовать больше зарплату и лучшие условия труда", – сказала Ругинене.

Она уверена, что рост иммиграции не побуждает инвестировать в переквалификацию местных кадров и тормозит рост зарплат.

Вице-президент ЛКБ Дубниковас уверяет, что иммигранты занимают те неквалифицированные рабочие места, куда местные работать не идут. Он считает, что если Литва станет закрываться, это будет ошибкой.

Экономист банка Luminor Маурицас убежден, что потребность в иммигрантах будет расти, но Литва не должна принимать всех "с распростертыми объятиями". В Литве быстро развивается экспорт услуг ИТ и финансовых технологий, грузовые перевозки – это сферы, где иммигранты могут принести пользу. Но неквалифицированный труд, строительство – тут иммигранты могут принести больше вреда.

"Я уже несколько лет говорю о необходимости ведения разумной иммиграционной политики. Если это транспортный сектор, то можно смотреть спокойно, ведь эти люди не в Литве работают, а в Западной Европе, почти не бывают в Литве (...)", – сказал экономист.

Он считает, что необходимо побуждать иммиграцию высококвалифицированных специалистов - в сфере ИТ и финансовых технологий.

"А вот строительный сектор - иное дело, он ориентирован на внутренний рынок. Если там работают иммигранты, мы не получаем большой пользы в плане конкуренции. Особенно, если они приехали, поработали и уехали – вместе с заработанными деньгами. (…)", – сказал Маурицас. Он заметил, что иммигрантов порой используют, им платят "зарплаты в конвертах", не учитывают все рабочие часы.

Еще одна сфера, где иммигранты вытесняют местных жителей - услуги подвоза.

"Были не только украинцы, довелось ездить с киргизами, таджиком. Это снижает возможности заработать для местных жителей, это та конкуренция, которая по сути нам не нужна. Это хороший способ заработка для местных", – сказал экономист.

Если Литва не упорядочит процесс иммиграции, то она рискует технологическим отставанием и появлением социальных проблем.

Маурицас заметил, что Литва не нуждается в массовой иммиграции, она не должна становиться "проходным коридором".

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