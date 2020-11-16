Главный эпидемиолог: рост кривой заражений коронавируса замедляется, есть признаки стабилизации

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашколене заявила, что рост новых случаев коронавируса в стране начинает замедляться, есть признаки того, что ситуация постепенно стабилизируется, хотя и остается сложной.

"Ситуация остается сложной и эпидемиологически неблагоприятной (...), но рост количества новых заболеваний уже не такой интенсивный, как был несколько недель назад, когда он увеличивался чуть ли не в два-три раза ежедневно", – сказала Ашоклене в понедельник в интервью радиостанции LRT.

"Есть признаки того, что ситуация стабилизируется и нужно немного времени для того, чтобы показатели начали снижаться", – сказала эпидемиолог.

Для замедления распространения коронавируса в Литве 7 ноября был введен карантин. На время карантина закрыты кафе, бары, рестораны, спортклубы, запрещены мероприятия, на спортивные соревнования не пускают зрителей, некоторые школьники перешли на удаленное обучение.

Ашоклене утверждает, что результаты карантина станут более заметными на этой или на следующей неделе, однако темпы распространения вируса будут зависеть от поведения людей.

На минувшей неделе в Литве ежедневно в среднем фиксировалось по 1400 новых случаев коронавируса в день.

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