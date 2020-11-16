Опрос компании Spinter tyrimаi, проведенный по заказу Delfi, показал, что маску для защиты надевает лишь 1/3 жителей страны - 32,2% верят в ее эффективность.
Целых 60,8% жителей страны не скрывают, что надевают ее только потому, что действуют такие правила.
При этом только небольшая часть считает маски неэффективным средством защиты и наносящими вред здоровью - соответственно 4,8% и 2,2%. Такой результат не должен удивлять, ведь еще до введения обязательного ношения масок в общественных местах они были обязательными, например, в магазинах, поликлиниках или на отдельных территориях Литвы.
"В действенность масок склонны верить женщины, жители 18-35 лет и старше 65 лет, люди с высшим образованием, жители больших городов", – сказано в исследовании.
Между тем мужчины 26-55 лет, люди со средними доходами, средним образованием или образованием ниже среднего, жители районных центров и деревень надевают маски только потому, что иначе нельзя.
Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что такие данные его удивили.
"Меня такой процент немного удивил. Я надеялся на иной результат. Думал, что больше людей верит в эффективность. С другой стороны, носят, потому что так надо, несмотря на сомнения", – сказал он.
Социолог считает, что причиной тому может быть обилие информации, а она не вся надежная и верная.
"Думаю, что немало экспертов говорят о пользе масок. Но, видимо, многие получают двусмысленную информацию и это отражается на результате", – сказал он.
На вопрос, может ли такое мнение быстро изменится, Зокас сказал, что все зависит от ситуации.
"Если бы мы увидели быстрый скачок или такую ситуацию, какая весной была в Италии или где-то еще, то такой страх может сработать. Конечно, не дай Бог, чтобы в Литве такое случилось, это не та цена, которую надо платить за изменение мнения", – сказал собеседник.
По словам Зокаса, ситуация сейчас угрожающая, но она все еще управляемая, поэтому большого влияния на ношение масок не оказывает.
Эпидемиолог Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Аушра Бартулене сказала, что неважно, по какой причине литовцы носят маски, главное, что носят.
"Мне кажется, совсем неплохой показатель. Значит 93% носят маски, это хороший результат. А почему кто-то не носит, это уже другой вопрос. Может, во время первой волны неверно акцентировали ношение масок", – сказала эпидемиолог.
Она подчеркнула, что важно не только носить маски. Важна и гигиена рук, важно избегать ненужных социальных контактов и собраний. "Все эти меры останавливают распространение коронавируса", – сказала Бартулене.
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