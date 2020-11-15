В Литве подтверждены 1372 случая коронавируса, 11 человек скончались

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что за минувшие сутки в стране подтверждено 1372 новых случая коронавируса.

333 случая зарегистрированы в Вильнюсском уезде, 215 в Клайпедском, 214 в Каунасском, 140 в Таурагском, 139 в Паневежиском, 111 в Тельшяйском, 75 в Шяуляйском, 60 в Мариямпольском, 43 в Утенском и 37 в Алитусском уездах. 4 случая пока не отнесены ни к одному региону страны из-за отсутствия информации.

Из 1372 положительных результатов тестов, полученных за минувшие сутки (14 ноября), 272 поступили в систему поздно ночью и ночью. НЦОЗ получил 1100 положительных результатов тестов, из которых в 826 случаях зараженных опросили, а остальные 274 случая еще исследуются. Также сегодня исследуются не только случаи, поступившие в систему поздно вечером и ночью (272), но и поступившие сегодня.

Количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 34 758

Болеют: 26620 человек.

Количество подтвержденных случаев за минувшие сутки: 1372

Умерли: 277

Умерли по другим причинам: 108

Выздоровели: 7753 человека

В изоляции: 99 124

С 1 июня зарегистрировано 449 привозных случаев.

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