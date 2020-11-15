Не получивший больничный после контакта с зараженным мужчина обратился к Вериге: как мне кормить детей

Не получающие больничный после контакта с зараженным люди злятся и обращаются к министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге и в СМИ.

"2 ноября мне пришло СМС со ссылкой на анкету о том, нужен ли мне больничный из-за контакта с зараженным. В анкете говорилось, что в течение 2 дней мой врач будет проинформирован и выпишет бюллетень.

Мой врач до сих пор не получила никакой информации и не может оформить больничный, в свою очередь бухгалтер компании, где я работаю, не может выплатить мне зарплату за октябрь, потому что нет "бюллетеня", а на работе я не был с 26 числа ... Так как мне кормить детей, если я не получаю денег по Вашей вине? На что нам жить, сидя в самоизоляции?" - Delfi получил копию сообщения Робертаса, которое он отправил министру здравоохранения. Портал получил больше похожих жалоб. Читательница Айсте написала, что прошло пятнадцать дней с тех пор, как она контактировала с пациентом с COVID-19, и ей пришлось изолироваться.

"Позвонила по общему номеру, нужно очень долго ждать перед тем, как тебя свяжут с консультантом. После звонка и предоставления всей информации консультант поинтересовался, требуется ли больничный. Поскольку это нужно, потому что я работаю. Консультант сказала, что отсылает в поликлинику информацию/подтверждение, чтобы я получила больничный", - сказала Айсте.

После обращения к семейному врачу женщина узнала, что та не получала никакой информации.

"Сегодня 6 ноября, но поликлиника еще не получила подтверждения от НЦОЗ. В 8.09 я позвонила по общему номеру, подождала 1 час 14 минут, прежде чем связаться с консультантом, и та, заполнив все заново, сказала, что теперь отправила в поликлинику подтверждение о нетрудоспособности.

После того, как я позвонила семейному врачу, получил ответ, что они не получали никакой информации от НЦОЗ о моей изоляции, поэтому они не могут оформить мне больничный. Я не знаю, в чем проблема ... Я написала электронное письмо о ситуации в НЦОЗ, но не получила ответа", - сказала Айсте.

Упомянули об упрощенном порядке получения бюллетеня

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига напомнил на пресс-конференции в понедельник, что была немного упрощена процедура оформления больничного врачами общей практики.

"Что касается других людей, семейный врач действительно не может знать, кому нужен или не нужен этот больничный. НЦОЗ пытается использовать дополнительные ресурсы для предоставления своевременной и актуальной информации", - сказал А. Верига, предложив связаться с НЦОЗ для получения более конкретных данных.

Пресс-секретарь НЦОЗ Аустина Вженяускайте заявила, что без личных данных они не могут проверить конкретные ситуации. Лицам, оказавшимся в такой ситуации, она советует две вещи: прежде всего, необходимо проверить, стоит ли в системе галочка при заполнении данных о необходимости листа нетрудоспособности. Если данные предоставлены правильно, но проблема не устранена, вам следует связаться с НЦОЗ по электронной почте или по телефону.

Важнейшая информация о порядке выдачи листа нетрудоспособности

Министерство социальной защиты и труда напоминает, что в случае продолжения пандемии и возврата всей страны к более строгим ограничениям у работающего населения в некоторых случаях есть возможность обратиться в медицинское учреждение для оформления временной нетрудоспособности и получения выплат по болезни.

Как и прежде, для получения больничного, связанного с коронавирусом, обращаться в медицинское учреждение необходимо удаленно. Если из-за загруженности линии сложно дозвониться, можно попробовать в другое время или на следующий день - справки о нетрудоспособности могут быть выданы задним числом, но не более чем на 5 рабочих дней.

Однако есть и нововведения - когда человеку необходимо изолироваться из-за контакта с зараженным коронавирусом и живущими вместе членами семьи, лист нетрудоспособности может быть выдан без справки Национального центра общественного здравоохранения, но только в том случае, если членов семьи лечит один и тот же семейный врач. Изменились и специальные коды для выдачи листа нетрудоспособности в связи с принудительной изоляцией.

Подробнее о порядке выдачи листа нетрудоспособности в период пандемии и размерах пособий можно прочитать здесь.

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