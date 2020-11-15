Предварительные данные: за сутки выявлено больше 1,3 тысячи новых случаев COVID-19

Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментов статистики Литвы в воскресенье утром, в стране за минувшие сутки было выявлено больше 1,3 тысячи новых случаев коронавируса.

Подробная информация должна быть опубликована Национальным центром общественного здравоохранения около полудня.

По данным Департамента статистики, в стране зарегистрировано 1372 новых случая COVID-19.

Согласно информации Национального центра общественного здравоохранения, COVID-19 подтвердили в общей сложности у 3 3 387 человек, 25 322 все еще болеют, 7 697 выздоровели.

В общей сложности от COVID-19 умерли 266 человек, еще 102 умерли от других причин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!