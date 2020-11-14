Под Клайпедой тихо строят крематорий

Предприниматели сообщают, что в 15 км от Клайпеды через год начнет работать новый крематорий. Несколько лет назад уже говорили о строительстве крематория в другом месте (в Клайпеде, на ул. Йонишкес), но тогда этому воспротивились местные жители. Похоже, крематорий вскоре откроется, но в другом месте, пишет Kauno diena.

Несколько лет назад сообщалось о строительстве крематория в Клайпедском районе, рядом с кладбищем Лебартай (в деревне Толейкяй).

Сейчас сообщается, что крематорий под Клайпедой откроется в следующем году. Администратор проекта Стасис Гважяускас сказал, что окончание строительства намечено на октябрь 2021 года. Наиболее вероятная дата начала работы крематория - ноябрь 2021 года. Сейчас ведутся активные строительные работы, а в Италии изготавливают оборудование.

По словам Гважяускаса, благодаря новому оборудованию, кремация будет занимать около часа (в ныне действующем приходится ждать 3 часа).

Комплекс ритуальных услуг будет действовать в 15 км от города, рядом с Лебартайским кладбищем, пишет Kauno diena.

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