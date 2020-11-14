В следующем году в Вильнюсе планируют начать работы по установке памятника Сметоне

В следующем году в Вильнюсе планируют начать работы по установке памятника Антанасу Сметоне.

Будет осуществлен проект 622522, который завоевал 1 место.

"С его автором подписан договор, переданы авторские права", – сказала представитель Минкульта Яна Микулевич, заметив, что работы должны начать в следующем году.

Скульптура будет в виде развернутой на первой странице книги с портретом Сметоны. Авторы проекта – Гедиминас-Антанас Сакалис, Казис Венцловас, Индре Ракаускайте – решили сделать акцент не на Сметоне политике, общественном деятеле, а на Сметоне - редакторе, издателе книг и учебников.

Скульптура будет выполнена из стали.

По подсчетам авторов, памятник может стоить больше 45 000 евро, а полный проект – 233 000 евро. Памятник планируют установить на проспекте Гедиминаса у 13 дома. На этом месте в 1918 г. стояло здание (оно не сохранилось), в котором работал Совет ЛР, председателем которого был Сметона, а также действовали первые правительства под руководством Аугустинаса Вольдемараса и Миколаса Шлежявичюса.

Именно в этом здании стали печатать периодическое информационное издание основных литовских законов и указов "Вести временного Правительства" (Laikinosios Vyriausybės žinios).

Сметона занимал пост президента Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он погиб в 1944 г. во время пожара в доме, когда жил в США.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Сметону символом литовской государственности.

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